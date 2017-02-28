中市連4起一氧化碳中毒 消防局提醒注意通風

中市連續發生4起一氧化碳中毒案，消防局提醒民眾要注意通風！（陳世宗翻攝）

台中市24日起至27日，接連發生4起一氧化碳中毒案件，共造成2死19傷；案件發生原因有3件是熱水器裝設於陽台，但因加蓋窗戶或未裝排氣管導致一氧化碳無法排出，1件安裝於浴室內。消防局提醒民眾，天氣轉冷除注意保暖外，使用燃氣熱水器務必保持環境通風，切勿將門窗緊閉，以避免造成一氧化碳中毒意外。

消防局表示，統計近年一氧化碳中毒發生原因，有近8成是熱水器安裝於陽台加蓋或室內，裝設錯誤或未裝設排氣管，加上環境通風不良，導致一氧化碳中毒。

一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，且常被誤判為「感冒」或「食物中毒」而延誤就醫。

消防局指出，如家中同時有多人出現類似癥狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，就應警覺是否為一氧化碳中毒；如家中燃氣熱水器仍在使用，應先關閉，並開啟門窗通風；當身體嚴重不適時，請儘速離開室內至通風良好的室外環境，再撥打119求救。

消防局呼籲，民眾可自行檢視家中熱水器安裝位置是否安全，或是利用消防局提供之「反碳風水師」服務，只要對家中熱水器有疑慮時撥打119，消防員將前往檢查家中熱水器是否安全。

為維護民眾生命安全，台中市政府今年度提供受理居家有一氧化碳中毒潛勢場所補助遷移或更換燃氣熱水器；每戶最高補助3000元並以1次為限，尚有名額可供申請，有意申請補助之民眾，請儘速撥打119或直接向當地消防分隊詢問。

(中時)