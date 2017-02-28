文史工作者武之璋稱民進黨對228撒太多謊

文中工作者武之璋。（林永富攝）

美軍所拍攝照片可以看出，國軍從基隆下船時，沒有人穿草鞋，服裝儀容整潔。（武之璋提供，林永富翻攝）

文中工作者武之璋根據研究歷史證據指出，民進黨在228撒了太多謊，完全胡扯或故意選擇性誤用史料，捏造228歷史挑動對立，過去為了執政，但今天已完全執政繼續挑撥，會為台灣引來災難和內亂。他呼籲綠營已經執政不要再製造內亂。

武之璋說，民進黨等台獨人士說國民政府來台之初，軍隊軍紀不良、官員腐敗，但那只是少數不代表整個國民政府，且調查後成立的不過10個、20個，但又如何解釋有3000人持有武器攻打嘉義水上機場，把全省學校打砸，害到學生無法上課，直到白祟禧將軍來了才向民眾保證安全，學校才能復課。

武之璋表示，今天台灣最大困境是藍綠已成兩個國家，彼此都不相信對方說的話，他希望挑戰綠色學者公開辯論，讓大眾明白誰在撒謊造謠，還原二二八真相。否則綠營學者永遠聽不到。

他舉例，當初發現一批彰化警察檔案，筆錄悔過書中有一百多人，二二八基金會發放當年增加預算賠這些名單中的人。他向包括中研院在內的各單位提出質疑說，這筆名單並沒有經過考證研究而只提出名單，應當研究這些人是否確實都是冤枉的，否則變成連當時的暴徒一律都成為受害者一樣無辜，只要有筆錄就可賠償，這是十分不嚴謹的，但並沒有被接受。

他還指出，民進黨指國軍當年登陸台灣要從日本人手中接收台灣，大家看到國軍穿草鞋且服裝儀容不整，軍紀敗壞的說法流行幾十年，可是根據美國人留下的七十軍照片印證，剛下船的國軍部隊服裝整齊精神抖擻。所謂的「扁擔兵」應是炊事兵，也沒有服裝儀容不整，照片可證，民進黨完全撒謊。所有的國軍沒有一個穿草鞋，民進黨捏造太多謊言。藍營卻沒有人反駁，反駁綠營也聽不到。

(旺報)