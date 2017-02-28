老屋免費健檢 補助6千至30萬元
苗栗縣政府工商發展處推動「老屋健檢」補助計畫，辦理耐震能力初步評估以及詳細評估作業，符合資格者可獲最少新台幣6000元、最多30萬元補助。
工商發展處指出，配合內政部106年度「安家固園計畫」，針對民國88年12月31日以前取得的建造執照，經認定可進行耐震評估之私有合法建築，且作為住宅使用比例達1/2以上，即可申請「老屋健檢」補助。
健檢補助依屋況不同分為初步評估和詳細評估，初步評估部分，申請總樓地板面積未達3000平方公尺，每棟補助6000元，總樓地板面積超過3000平方公尺以上，每棟補助8000元。
詳細評估部分，依「內政部營建署代辦建築物耐震能力詳細評估工作共同供應契約」標價清單計價，每棟補助以不超過總評估費用45%為限，補助上限最多30萬元。
工商發展處表示，「老屋健檢」評估結果由屋主自行參考，如在安全範圍，民眾可放心居住，如有安全疑慮，則可作為屋況補強或都市更新之參考依據，相關數據並不會公開。
想要申請「老屋健檢」的民眾，可至工商發展處網站下載申請書，或可直接電洽037-361430、037-559861使用管理科洽詢。1060228
(中央社)
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