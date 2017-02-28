酒駕求饒不成罵警 遭開9萬罰單

有酒駕前科的41歲王姓建築工人2月27日深夜11時許在鳳山區南榮路，因騎車未開大燈又沒戴安全帽遭高巿警鳳山分局五甲所盤查，王男不想酒測，拜託警察放他一馬遭拒，脫口譙出髒話，執勤員警質問他罵誰，他挑明講：「就是你啦！」還補一句「菜鳥」，當場被依妨害公務送辦，另因拒測遭開9萬元罰單。

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(中時)