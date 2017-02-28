蔡英文：促進轉型正義條例列為優先法案 希望本會期通過立法

總統蔡英文（圖）28日出席二二八70週年中樞紀念儀式說，會改變二二八事件「只有受害者，沒有加害者」的狀況。轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能一起走向未來。(中央社)

蔡英文今天表示，文化部中正紀念堂轉型的構想，歷經七十週年現在是時候了，她相信台灣社會有成熟的民主機制來討論這件事。和解必須建構在真相之上，明天起國家檔案局政治檔案整理計畫，會將散佈在各機關所有關於二二八事件及白色恐怖跟監判決公文書都清查出來，並進行內容的判讀， 作為撰寫國家報告的基礎。促進轉型正義條例也將列為優先法案，希望本會期能通過立法。

蔡英文今天下午參加二二八中樞紀念儀式，以下是她的致詞全文：

在場的二二八事件受難者及家屬、柯市長、薛董事長、潘理事長，以及全體國人同胞，大家午安。

今天是二二八事件七十週年。這幾天，我一直想起一個人，這個人是張炎憲老師。我今天致詞的開頭，要獻給天上的他。

張老師出生在1947年，也就是二二八事件的那一年。他生前，一直很努力想還原二二八的真相，他是台灣做二二八事件口述歷史的先驅。他也花了相當多的時間，釐清了二二八的責任歸屬。

如果他還沒離開我們，我相信，現在他一定是坐在台下，跟我們一起紀念今天這個日子。

張老師生前一直盼望，二二八事件中「只有受害者，沒有加害者」的狀況，要得到改變。今天站在這裡，我要告訴天上的他，以及現場所有的家屬，我們會承接張老師未完成的事業，再往前跨出去。

上週六，文化部已經提出「中正紀念堂」轉型的一些構想。七十週年了，也是時候了，我相信台灣社會有成熟的民主機制來討論這件事情。

就在幾天前，國史館發表了新的二二八檔案彙編，裡面有許多新出土的檔案。這代表我們追求真相的努力不會間斷。

也是在這幾天，在各機關的合作之下，國家檔案局裡所徵集到的二二八事件檔案，也已經全部完成解密。

和解必須建構在真相之上。明天，國家檔案局也將啟動新一波的政治檔案整理計畫。我們會將過去散布在各機關，所有關於二二八事件，以及白色恐怖時期的自白、筆錄、跟監、判決、公文書，都清查出來，並且進行內容判讀，作為撰寫「國家轉型正義調查報告」的基礎。

未來，這一部調查報告裡，將會有一個專門的部分，來處理二二八事件。而且，我要特別強調，我們會用最嚴謹的態度，來處理二二八事件的責任歸屬。

上週四，為了讓二二八事件，以及過去白色恐怖時期的真相，能夠浮現。行政院也在跟執政黨立院黨團討論之後，將「促進轉型正義條例」列為本會期的優先法案。

我希望，這項法案在本會期可以通過立法。我知道這是在場的家屬期盼的事情。立法通過之後，我們就有一個獨立機關，來負責台灣轉型正義的工作。

我知道有些人會說，過去不要再提，大家要往前看，威權時期統治者的是非功過，就留給歷史去評斷。

也有人說，現在拚經濟都來不及，為什麼要弄轉型正義。更有人說，轉型正義就是政治鬥爭。

對於這些說法，我必須說，沒有真相，該過去的永遠不會過去。拚經濟很重要，公義也很重要，一個繁榮和公義並存的國家，才是更值得我們去追求的目標。

轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。轉型正義需要每一個人的投入，當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能一起走向未來。

一個多禮拜以前，我去參加「國際大屠殺紀念日」活動。在那個場合，我看到以色列的代表，和德國的代表站在一起，共同哀悼受難的猶太人、共同對後代做出提醒，這一段歷史不要再重演。

德國人曾經是加害者，猶太人曾經是受害者。看到他們能夠一起出席紀念活動，我的心裡很感慨。

這才是台灣轉型正義最佳的典範。我希望有一天，類似的場景會在台灣出現，轉型正義之後，台灣不再有任何政黨，需要再背負威權統治的包袱。

我希望有一天，真相會得到完全的釐清，加害者願意道歉，受難者跟家屬，也願意原諒。

我希望有一天，每當二月二十八日來到的時候，就是國家最團結的時候。我們不再需要相互指責，也不再有人需要難堪閃躲。

不會再有什麼禁忌，也不會再有什麼人不能被提起。台灣所有政黨，所有族群，能夠一起秉持善良的人性，共同面對苦難的過去。

當那一天來臨的時候，我們就會蛻變成一個不一樣的國家。臺灣的民主，也會更往前邁進一步。

七十年了。在場的受難者跟所有的家屬，都歷經了漫長的等待。我要再一次，向各位表達我最誠摯的慰問。

這幾天，天氣很冷，但是我們心裡都期待將要到來的春天。二二八的前輩們、世世代代的台灣人，台灣，一定要春暖花開，也將會春暖花開。謝謝大家。

(工商)