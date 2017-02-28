台人在泰發生意外 外交部：已派人協助家屬

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傳出台灣人在泰國芭達雅(Pattaya)發生意外事，外交部下午表示，已立即派員前往，全力協助家屬處理後事。

外交部指出，駐泰國代表處於28日早上接獲通報後立即派員前往（兩地相距約100公里）提供協助。

外交部說明，發生意外的國人是50多歲女性，駐處同仁已全力協助家屬在當地處理後事，亦將提供一切必要協助。

(旺報)