女星開店15年被封「火鍋女王」 驚傳頂讓退出
藝人甄莉過去砸300萬投資麻辣火鍋店，在餐飲界和演藝圈都大受歡迎，一開就賣了13年，之後2014年她再拿300萬另開石頭火鍋店，同樣經營得有聲有色，還被封為「火鍋女王」，但近期卻傳出無預警收攤，全因人手不足，加上自身的健康因素，讓她決定退出火鍋界。
甄莉以前經營「辣中間」麻辣鍋店，在業界頗有知名度，後來2014年退股，再投資改賣「甄品鍋」生意依舊好，但據《壹週刊》報導，該店日前傳出已換人營業，而甄莉也坦言主因是人手不足、舊員工又罷工，她還因此免疫系統失調，便和其他三位股東討論出換成另一位股東承接。
甄莉表示，她曾貼徵人啟事，或請舊員工推薦朋友，但始終沒招攬到新人，最後才決定：「你們不來我不能開店，那就不要開了。」而過去15年，她在火鍋事業總共投資了六百萬元，這次頂讓的損失估計約八十萬元左右。
(中時電子報)
關鍵字：甄莉
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。