女星開店15年被封「火鍋女王」 驚傳頂讓退出

甄莉經營副業有成，還被封「火鍋女王」，近期驚傳已把店頂讓。（圖／中時資料照）

藝人甄莉過去砸300萬投資麻辣火鍋店，在餐飲界和演藝圈都大受歡迎，一開就賣了13年，之後2014年她再拿300萬另開石頭火鍋店，同樣經營得有聲有色，還被封為「火鍋女王」，但近期卻傳出無預警收攤，全因人手不足，加上自身的健康因素，讓她決定退出火鍋界。

甄莉以前經營「辣中間」麻辣鍋店，在業界頗有知名度，後來2014年退股，再投資改賣「甄品鍋」生意依舊好，但據《壹週刊》報導，該店日前傳出已換人營業，而甄莉也坦言主因是人手不足、舊員工又罷工，她還因此免疫系統失調，便和其他三位股東討論出換成另一位股東承接。

甄莉表示，她曾貼徵人啟事，或請舊員工推薦朋友，但始終沒招攬到新人，最後才決定：「你們不來我不能開店，那就不要開了。」而過去15年，她在火鍋事業總共投資了六百萬元，這次頂讓的損失估計約八十萬元左右。

(中時電子報)