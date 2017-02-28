洋芋片包不裝洋芋片 裝滿毒咖啡包

毒販用洋芋片包裝藏放毒品，躲避警方查緝。（王揚傑翻攝）

19歲曾姓男子今（28）日凌晨與網友約在新北市樹林區某旅館外交易毒品，為躲避警方查緝，刻意將毒咖啡包裝在洋芋片包裝內。樹林警分局巡邏員警發現曾某形跡可疑，上前盤查後當場從機車腳踏墊上的洋芋片包內查獲51包毒咖啡包，遂將曾嫌帶回偵辦。

曾嫌供稱，毒品是友人在網路上購買，他只是受委託去交付毒品。偵訊後，警方依違反毒品防制條例將曾嫌移送法辦。

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(中時)