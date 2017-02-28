吳澤成：正義不能打折 做一半不叫改革

宜蘭縣政府今天在宜蘭運動公園舉行二二八追思活動，代理縣長吳澤成在致詞時說，前人的犧牲是無奈，活著的人要記取歷史教訓，追求正義不能打折，只做一半不叫改革。

今年宜蘭縣二二八追思紀念會，縣府邀請藝術家溫曉梅設計製作裝置藝術，以「一半」為發想主題，強調追求正義不能打折，只做一半不叫改革。二二八受難者家屬失去的不只是另「一半」，而是失去了「全部」，因此社會該還給他們的也應該是「全部」的正義。

吳澤成在致詞時說，二二八事件對台灣的政治、社會的發展影響甚鉅，每個無辜生命的犧牲，都代表一個美滿家庭的破碎。過去70年來，二二八受難者家屬心中始終充滿劇痛和陰影；受難者生命消失，但精神永遠凜然不朽。

「過去，我們的淚水充滿怨恨，今天，我們要以汗水，開啟寬容與諒解的未來。」吳澤成說，前人的犧牲是無奈，活著的人要記取歷史的教訓，追求正義不能打折，只做一半不叫改革。今天這場追思活動以「一半」為主題，除了表達社會應該還給受難家屬全部的正義之外，也希望未來所有人能共同生活在百分百的和平中。1060228

(中央社)