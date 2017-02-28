賄賂貪汙罪起訴 三星集團3名高層辭職

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南韓三星集團3名高層人員今天因遭起訴賄賂和貪汙等罪名而辭職，但其中未包括三星少主李在鎔。

法新社報導，3名辭職高層中，未包括集團旗艦企業三星電子副董事長李在鎔。三星電子是全球最大智慧型手機製造商。

三星集團在宣布上述3名高管的辭職聲明中也表示，集團也「廢除」了領導集團的協調部門未來戰略室。（譯者：中央社周慧盈）1060228

(中央社)