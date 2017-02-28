促轉條例 蔡總統盼本會期通過立法
總統蔡英文今天說，有人認為現在拚經濟都來不及，為何要弄轉型正義，更有人說轉型正義是政治鬥爭，但「沒有真相，該過去的永遠不會過去」；她盼促轉條例本會期可以通過立法。
蔡總統今天下午出席在二二八和平紀念公園舉辦的「二二八70週年中樞紀念儀式」。
她致詞指出，和解必須建構在真相之上。明天，國家檔案局也將啟動新一波的政治檔案整理計畫。會將過去散布在各機關，所有關於二二八事件，以及白色恐怖時期的自白、筆錄、跟監、判決、公文書，都清查出來，並且進行內容判讀，作為撰寫「國家轉型正義調查報告」的基礎。
她說，未來，這一部調查報告裡，將會有一個專門的部分，來處理二二八事件。而且，她要特別強調，「我們會用最嚴謹的態度，來處理二二八事件的責任歸屬」。
蔡總統指出，上週四（23日），為了讓二二八事件，以及過去白色恐怖時期的真相，能夠浮現。行政院也在跟執政黨立院黨團討論之後，將「促進轉型正義條例」列為本會期的優先法案。
她說，「我希望，這項法案在本會期可以通過立法」。她知道這是在場的家屬期盼的事情。立法通過之後，就有一個獨立機關，來負責台灣轉型正義的工作。
蔡總統說，她知道有些人會說，過去不要再提，大家要往前看，威權時期統治者的是非功過，就留給歷史去評斷。
她指出，也有人說，現在拚經濟都來不及，為什麼要弄轉型正義。更有人說，轉型正義就是政治鬥爭。
蔡總統指出，對於這些說法，她必須說，「沒有真相，該過去的永遠不會過去」。拚經濟很重要，公義也很重要，一個繁榮和公義並存的國家，才是更值得去追求的目標。
她說，轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。轉型正義需要每一個人的投入，當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能一起走向未來。1060228
(中央社)
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