如果今天暴民攻打警局 蔡政府如何因應？

二二八歷史臉書團版主江飛宇指出，二二八事件發生時，暴民攻打嘉義水上機場的事，獨派當成偉大光榮的事，他反問，如果發生在現在的時空，蔡政府會如何應對？暴民攻打廣播電台、市政府、警察局，又會如何因應？

江飛宇出席孫文學校舉辦的「二二八不是台獨與仇恨政治的提款機」記者會時說，據他研究考證，當時的二七部隊老兵說，二二八事件發生時，有台灣流氓踢打外省人孕婦，問為何要這樣做？他們回說「阿山」（指從唐山來的外省人）就要殺。

他表示，可能是當時的台灣行政長官陳儀，為了讓台灣人治理台灣，因此在很短時間讓台灣人訓練短期後即當公務員，因日據時期沒有台灣人可以當較高層級的官，但這些短期訓練的公務員包括警察，在面臨暴動時就逃跑有關。在二二八暴動時已沒有警察更沒有治安。面臨這種情形，政府不應派兵嗎？

當時陳儀向中央請兵，請兵是否就是屠殺？還是要維持治安平息動亂？江飛宇還指出，二二八有暴民到報社逼迫寫他們要的報導，否則就燒了報社。所以當時的報導也未必可以盡信，仍需配合其他記載或親身訪問才能找到真相。甚至一度有暴民攻打圓山軍械庫，軍方只有驅逐，以免軍械庫的武器被搶發生更嚴重的紛亂，國軍防守軍械庫是鎮壓嗎？

還有，鎮守高雄的彭孟緝因要塞被攻，帶著軍隊打出來，結果暴民不堪一擊鳥獸散。這樣也是屠殺嗎？這些所謂的屠殺都是故意編出來的謊言。要問當時政府該不該做，如果是該做的政府何錯之有？

(旺報)