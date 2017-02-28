美聯邦法院駁回 司法部請求暫停審理旅遊禁令

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2017年2月7日，一群民眾在舊金山第9巡迴法院外，舉著標語牌抗議川普的旅遊禁令。

美國聯邦上訴法院27日駁回，日前司法部申請暫停審理川普針對7個穆斯林國家發出的旅遊禁令。

美國司法部上周要求法院暫停審理針對川普旅遊禁令的法律程序，但是27日遭到法院駁回該項要求。針對法院駁回的裁決，美國司法部代表拒絕對此發表評論。

據《路透社》(Reuters)報導，美國聯邦第9巡迴上訴法院的裁決勢必增加川普團隊的壓力，可能促使川普針對這項引發各界爭議的行政命令，說明其實施的背後意圖為何。

本月稍早川普旅遊禁令的訴訟正在進行，但是第9巡迴上訴法院宣布維持暫停這項禁令的裁決，拒絕恢復這項禁令。川普則說他會再提出一項新的行政命令，解答上訴法院法官認為的疑慮。

白宮官員隨即在上周聲稱將會頒布新的旅遊禁令，之後又說可能在本周會有新的行政命令。

今年1月27日，川普下達的旅遊禁令，造成機場旅客的混亂，川普認為這項旅遊限制是保護美國免受伊斯蘭激進份子攻擊的必要措施。

(中時電子報)