世衛公布12種對人命威脅最大的細菌

2013年11月亞特蘭大市一名實驗室的微生物學家正在拿取一細菌樣本。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)今公布對人類健康威脅最大的12種細菌，並且依據欠缺對應抗生素的程度分成三大類，世衛希望可以藉此鼓勵更多人積極研發相關藥物，因為一種新藥可能要花十年才能上市。

根據CNN報導，被世衛列為三種最急需發展新藥的細菌是鮑氏不動桿菌(Acinetobacter baumannii)、綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)和腸桿菌科(Enterobacteriaceae)。這三種細菌已對多種抗生素產生抗藥性，包括目前就對抗抗藥性而言最有效的(Carbapenems類抗生素，這三種細菌也有極高的致死率。

鮑氏不動桿菌和綠膿桿菌大多出現在醫院，以及其他使用醫療器具的地方如：在安養院使用呼吸器或插管的病人，腸桿菌科則包括大腸桿菌和克雷伯氏菌屬。美國每25個住院病人中就有1人出現至少1種在醫院裡得到的細菌感染，世界各國出現抗生素抗藥性的情況也在增加。世衛估計每年全球約有70萬人死於這類細菌感染，若不及早開始預防，到2050年時抗藥性細菌一年可能會造成1,000萬人死亡。

世衛衛生系統和創新助理總幹事Marie-Paule Kieny表示新抗生素很難產生，因為抗生素是種短期療法，因此對製藥公司而言比較沒有市場價值和發展動力。倫敦大學學院(UCL)的微生物學家Vicky Enne說，這三種細菌基本上無藥可醫。

其他被世衛列出的細菌被分成兩大類：優先順序高和中等，這些細菌都出現越來越能對抗主流藥物的跡象，但是仍有數種藥物可有效治療，但因抗藥性日漸增高，醫生仍被迫使用最強效的藥物來做最後手段。

被列為優先順序第二高的細菌包括沙門氏菌(Salmonella)、淋病(Gonorrhoea)，以及可造成食物中毒和胃炎的曲狀桿菌屬(Campylobacter) 和幽門螺桿菌(Helicobacter pylori)。其他細菌還有金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)和屎腸球菌(Enterococcus faecium)。

優先順序被列為中等的細菌則是對盤尼西林不具感受性的肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae)、對安比西林有抗藥性的流感嗜血桿菌(Haemophilus influenzae)和對Fluoroquinolone類抗生素有抗藥性的痢疾桿菌(Shigella spps.)。

Enne認為應針對優先順序較低的這兩類細菌發展出快篩方法，以立即偵測任何抗藥性，避免不必要的用藥，也防止細菌產生更多抗藥性。

肺結核(Tuberculosis)現在雖然在許多國家都傳出抗藥性極高、無藥可醫的狀況，世衛也認為肺結核應列入優先順序高的清單中，但因為現在已有肺結核相關的專門研發而未列入這個清單中。

(中時電子報)