水情吃緊！農糧署推每年休耕一期作
針對桃竹苗水情吃緊，設在南投中興新村的行政院農委會農糧署表示，為合理利用並活化農地、鼓勵每年1個期作種植替代雜糧或具外銷潛力及有機、地區特產作物，另1期作為配合耕作需求始得辦理休耕，且全年僅限1次，以促進農地合理利用，並兼顧活絡農業周邊產業鏈。
農糧署說明，為穩定民生及工業用水，兼顧農產業發展及節省農業用水，針對台中農田水利會大安溪下灌區（山腳、苑裡及日南）及桃園、石門、新竹、苗栗農田水利會全灌區之水利會員農地，鼓勵種稻農民考量水情狀況，配合於第1期作自主辦理休耕。
如配合調整於第2期作種植者，其第1期作除原計畫休耕給付外，經濟部另額外提供節水獎勵每公頃2萬5000元，以提高農民第1期作節水意願，期能儘量延長穩定供水，共渡枯水期間。
農糧署指出，目前經濟部水利署僅規畫減供用水，並非停供農業用水或全面停灌，以減輕對需水量較多之稻作影響。
日前連續春雷降雨，農業灌溉用水將持續供應，但桃竹苗地區稻田約8到9成尚未插秧，農友可衡酌當地供水情形及降雨情勢調整耕作模式，決定是否繼續種稻，並於第2期作恢復農作，以維持1期種植1期休耕之合理耕作制度。
因配合調整變更申報休耕，致影響育苗業者之已育秧苗部分，農糧署將參考往年經驗洽相關單位另研議補償機制，併請共同節約用水。
(中時)
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