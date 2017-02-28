護理師變機師 連志揚首位本土訓練上青天
連志揚原本是護理師，去年9月考進華信航空，他是台灣成立才2年多的飛行學校「安捷飛航訓練中心」首批完訓並通過航空公司檢定，實現飛上青天夢的第一人。
27歲的連志揚從小就有飛行夢，大學雖是唸長庚科技大學護理系，退伍後也到醫院工作1年，但飛行夢想時時縈繞腦海。
連志揚也曾報名航空公司自行培訓的機師，但沒能如願，他卻從未放棄開飛機的夢想。
因到國外學飛行，至少都是新台幣300萬元起跳，讓連志揚不敢輕易行動，直到2015年9月，台灣首座飛行訓練學校「安捷飛航訓練中心」，連志洋知道他的機會來了，立即與家人商量，辭掉護理師的工作，朝夢想前進。
連志揚是台東人，「安捷飛航訓練中心」2015年9月成立，訓練基地就在台東豐年機場，他立即向家人表達心願並獲支持。
連志揚說，到國外學飛行，1年至少要新台幣300萬元，他因住台東，向安捷繳了230萬元，開始了完整紮實的飛行訓練。
1年後連志揚順利取得完訓證，剛好華信航空招募機師，去年9月他考進華信航空，也通過華信的檢定，並獲安捷頒發了50萬元獎金。
連志揚目前已是華信航空正式副駕駛，飛航多趟國際與兩岸航線，實現了他從小期盼開著飛機上青天的夢想。
連志揚說，要成為一名合格的機師，需要的最大特質就是抗壓力，他回憶在訓練過程中最困難就是每階段都要吸收不同的飛行知識，並在實際飛行時運用出來，如果沒有足夠的壓力，很難完成任務。1060228
(中央社)
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