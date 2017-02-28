陸禁止進口北韓煤炭 北韓高官出訪北京

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路透引述日本共同社報導，北韓副外相李吉松（Ri Kil Song）28日抵達北京。這是北韓自去年6月以來，首次對中國如此高級別的訪問。而在此前，大陸宣布暫停從北韓進口煤炭。

北韓2月12日試射中程彈道飛彈，中國大陸商務部在事件發生約1週後宣布，根據聯合國制裁規定，暫停進口北韓原產煤炭。

共同社報導，北韓副外相李吉松搭機抵達北京，預計他將與中國大陸高官會談。

李吉松這次訪北京，是自去年6月北韓勞動黨政治局委員李洙墉（Ri Su Yong）訪陸以來，北韓首次對中國進行高級別的訪問。

李洙墉去年6月訪北京時，與中國大陸國家主席習近平見面，習近平當時表示，中國在朝鮮半島問題上立場是一貫與明確的，希望各方冷靜克制，加強溝通對話，維護地區和平穩定。1060228

(中央社)