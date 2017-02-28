訂蛋糕不現身 店員電話中怒飆髒話 二審判免賠
即使碰到奧客也不該怒飆髒話！林姓男子預定蛋糕，當蔡姓店員送往林男住家時，他卻不現身也不請社區警衛代領，蔡姓店員枯等半小時後悻然而回，未料林男卻還打電話質問沒有送貨，讓蔡姓店員氣得在電話中飆出五字經，也因此遭到奧客提出民刑事告訴。
林姓奧客聲稱，蔡男於104年3月21日上午在電話裡對他怒飆髒話，害得他長期睡覺時都難以成眠，真是痛苦萬分，長期無法承受如此之痛苦煎熬，嚴重侵害其身體權，一共求償20萬精神撫慰金及2960元醫療相關費用。
新北地檢署認為，在電話中罵人不算公然侮辱，將蔡姓店員處分不起訴；但在民事部分，一審簡易庭認為蔡男罵人害得林姓奧客精神出現狀況，判賠5000元。
林姓奧客獲賠5000元還不滿足提起上訴；新北地院二審認為，林男所提自104年8月至105年6月的就診記錄，距離事發已經超過5個月，因果關係不明，且無法提出事實證明接了這通五字經電話後如何損害名譽及精神狀況，駁回林姓奧客上訴確定。
(中時)
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