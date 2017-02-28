MLB》前NFL提波 大都會春訓首日BP轟9發
儘管還未登上大聯盟，不過前NFL明星四分衛提波(Tim Tebow)一舉一動仍引人關注，獲邀大都會隊春訓首日，提波4輪打擊練習就有9轟，展現重炮潛力。
曾獲全美最佳大學美式足球員，29歲的提波3年NFL生涯並不順遂，毅然決然告別NFL戰場後曾擔任過美式足球球評，去年決定棄足從棒轉戰大聯盟，拾起自高中畢業後就未再拿起的球棒。
儘管提波在亞利桑那秋季聯盟出賽表現並不亮眼，1成94打擊率，64個打數僅3支二壘打、吞下20K，但仍被不少人視為大聯盟的未來之星，「我知道這是極大挑戰，想像你重拾睽違12年未再接觸的運動，但極具挑戰正是它吸引人之處，正因為很艱難、不是件簡單的事。」
「打到球是最困難之處，但過程我甘之如飴。」提波春訓首日打擊訓練備受關注，前5打球就有4轟，還包括2發反方向全壘打，ESPN記者西米尼（Rich Cimini）甚至將他喻為「打擊練習英雄」。
提波熱身賽能否出賽，將視他春訓適應狀況而定，大都會教頭柯林斯(Terry Collins)對提波予以肯定，相信他的加入能讓球團新秀良性競爭，「他是很特別的球員、令人驚豔的運動員，別具好勝心，對球團而言是件好事。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。