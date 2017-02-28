MLB》前NFL提波 大都會春訓首日BP轟9發

前NFL四分衛提波獲邀大都會春訓。(美聯社)

儘管還未登上大聯盟，不過前NFL明星四分衛提波(Tim Tebow)一舉一動仍引人關注，獲邀大都會隊春訓首日，提波4輪打擊練習就有9轟，展現重炮潛力。

曾獲全美最佳大學美式足球員，29歲的提波3年NFL生涯並不順遂，毅然決然告別NFL戰場後曾擔任過美式足球球評，去年決定棄足從棒轉戰大聯盟，拾起自高中畢業後就未再拿起的球棒。

儘管提波在亞利桑那秋季聯盟出賽表現並不亮眼，1成94打擊率，64個打數僅3支二壘打、吞下20K，但仍被不少人視為大聯盟的未來之星，「我知道這是極大挑戰，想像你重拾睽違12年未再接觸的運動，但極具挑戰正是它吸引人之處，正因為很艱難、不是件簡單的事。」

前NFL四分衛提波獲邀大都會春訓。(美聯社)

「打到球是最困難之處，但過程我甘之如飴。」提波春訓首日打擊訓練備受關注，前5打球就有4轟，還包括2發反方向全壘打，ESPN記者西米尼（Rich Cimini）甚至將他喻為「打擊練習英雄」。

提波熱身賽能否出賽，將視他春訓適應狀況而定，大都會教頭柯林斯(Terry Collins)對提波予以肯定，相信他的加入能讓球團新秀良性競爭，「他是很特別的球員、令人驚豔的運動員，別具好勝心，對球團而言是件好事。」

(中時電子報)