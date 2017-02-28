原民凱道怒吼 籲政府正視原民轉型正義

原民團體與聲援群眾今天齊聚凱道，呼籲政府正視原民土地被剝奪的歷史。（張鎧乙攝）

原民團體與聲援群眾今天齊聚凱道，呼籲政府正視原民土地被剝奪的歷史。（張鎧乙攝）

原民團體呼籲，政府應落實原住民族的轉型正義。（張鎧乙攝）

張鎧乙攝

228事件70周年，原民團體與聲援群眾今天齊聚凱道。（陳宜加攝）

228事件70周年，原民團體與聲援群眾今天齊聚凱道，呼籲政府正視原民土地被剝奪的歷史，國家願意正視228並落實轉型正義是正確的，但也應落實原住民族的轉型正義。

「228是屬於這塊土地上的每個人、沒有人是局外人。」曾於蔡英文總統就職典禮演唱的原住民歌手巴奈說，不僅漢人或客家人，原住民族的228與轉型正義也應該被重視。

前原民台長馬耀‧比吼則表示，過去400年以來，台灣有許多原民菁英受迫害、原民教育遭竄改，更有許多土地被掠奪，全都應該正視。已有太多人等不到正義、帶著遺憾死去，不希望這一代的族人也在怨恨中離開這個世界，呼籲政府應比照處理228的方式，儘速執行原住民族的轉型正義。

巴奈並指出，原民會日前公布傳統領域劃設辦法，排除私有地，損失百萬公頃土地卻沾沾自喜，顯示國家尚無法面對原民真實存在的歷史，以為總統道歉後，原民可以真正開始在這個島上當真正的人，如今劃設辦法卻又合法偷走土地。

原民歌手那布也說，過去原住民一直為別人的疆土而踏上戰場，例如曾赴大陸、東南亞，卻連自己的土地都無法保護，批評歷來政府要消費原住民時，就包裝原住民圖騰為己所用，但若為了自身利益、犧牲原住民時也毫不猶豫。

曾任行政院人權保障推動小組委員的東吳大學哲學系教授陳瑤華，舉南非為例，轉型正義成果有目共睹，但對於過去土地竊取情況並未處理，成為遭人詬病之處。若台灣的轉型正義能夠處理關於原住民土地問題，將會成為典範。

(中時)