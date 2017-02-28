228扶輪盃超馬賽 彰化田中開跑

228扶輪盃超馬賽今天在彰化田中三潭國小起跑。（鐘武達攝）

國際扶輪透過超馬賽為全球的小兒麻痺患者募款。（鐘武達攝）

2017年228扶輪盃超級馬拉松接力賽暨單車逍遙遊，今天在彰化縣田中鎮三潭國小開跑，全國約2000名跑者齊聚，除了有激烈競逐，也有飽覽田野風光的輕鬆享受，大家更透過賽事，展現對全球的小兒麻痺患者的關懷。

國際扶輪3460地區馬拉松主委戴廷聯指出，228扶輪盃超馬接力賽邁入第3年，賽事的宗旨聚焦在人道與教育，為的是要根除全球小兒麻痺症，國際扶輪努力奮鬥了36年，近年更與比爾蓋茲基金會合作，繼續付出關懷，這次活動預計可捐款美金8100元。

另外，今年是扶輪基金百周年，除了路跑，活動還特別增設單車消遙遊，民眾也可以騎車暢遊田中到二水的鄉間小道，細細品嚐優美的田園風景。

彰化縣長魏明谷在專程出席主持開幕典禮，並為參賽者加油打氣。他稱讚，這次活動結合田園景觀，還邀請大家一起關懷弱勢及小兒麻痺患者，堪稱是最有人情味的超馬賽事。

參賽者從三潭國小南側門開跑，沿著建國路、八堡一圳、社斗橋前再折返三潭國小，合計約7.7公里；單車逍遙遊部分，參加者則是騎單車漫遊溪州綠筍路鳳凰花道、刺仔埤引水道、百年濁水溪河堤、二水火車公園、八堡圳等景點後折返三潭國小，全長34公里。

(中時)