動手DIY 美威鮭魚廚房推全新情人節課程
3月是甜蜜的月份，西洋白色情人節即將到來，還在煩惱回禮該送什麼?不妨與另一半動手做料理，讓有溫度的料理溫暖他的心。
美威鮭魚廚房推出情人節限定料理課程，包括濃情巧克力鮭魚、嫩煎牛排佐培根洋芋襯時蔬、干貝鮭魚蟹肉蘋果盅、肋排味噌朴葉燒、法式松露鮭魚炒蛋搭番茄普切塔、油封蒜頭迷迭牛排、土司薄餅鮭魚塔塔醬及龍蝦明太子燒等8道課程，提供消費者多樣化選擇，此次由精通西式餐飲的黃燦庭（可樂）與日式料理達人曾柏山（小山）雙主廚合作，共同研發創意料理，中西合併創造全新滋味。
餐點「濃情巧克力鮭魚」以新鮮黃檸檬片為基底，放上小火慢煎鮭魚，佐以黑巧克力與茴香裝飾，入口外酥內軟鮭魚肉質鮮嫩，帶有淡淡檸檬清香與酸味，巧克力加熱融化在口中增加柔順感，多種口感並存令人驚豔。另一道「肋排味噌朴葉燒」將特選肋眼牛排以紅、白味噌醃漬烘烤後，置於朴葉上擺盤裝飾，甫上桌香氣四溢，令人口水直流。
美威鮭魚旗下「美威鮭魚廚房」是一個以鮭魚為主題的創意料理廚房，推廣手作料理，教室提供個人獨立廚具設備，聘請專業主廚現場教學料理，讓喜愛美食的消費者不僅吃到好料理，更能親身體驗參與，學習料理精神與感動。
(中時)
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