野生休傑克曼很親民 臭豆腐老闆娘讚客氣排隊
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）睽違11年再登台，與搭檔「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）為電影《羅根》造勢，今（28日）兩人合體出席訪台記者會，休傑克曼得意透露品嚐臭豆腐還吃了雞心，自豪是「半個台灣人」，而臭豆腐老闆娘也對他很有印象，大讚休傑克曼很客氣排隊。
休傑克曼男神帥氣魅力橫掃寶島，今出席訪台記者會，除大秀流利中文外，昨也現身夜市，吃臭豆腐、雞心等美食，根據《壹電視》報導，臭豆腐老闆娘對巨星很有印象，笑稱休傑克曼很客氣、親民，一行人都有排隊，原在店內用餐的休傑克曼，因為他的超夯人氣把店面塞爆，一行人吃一吃很快就走了，離開前還跟店家說「歹勢」。
前一晚感受到熱情台粉、品嚐道地美食，休傑克曼今出席記者會，還向派屈克史都華分享，想必睽違11年再度訪台，會讓休傑克曼印象深刻。
(中時電子報)
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