319槍擊案 詹啟賢：明天黨中常會說清楚

參選國民黨主席的詹啟賢今天到台南市拜票，與基層座談，提及319槍擊案坦言造成選情有一些影響。(曹婷婷攝)

參選國民黨主席的奇美醫院前院長、國民黨前副主席詹啟賢，下午到台南進行拜票，受訪提及最近由於參選黨主席，又被拿出來討論的319槍擊案，確實對他參選黨主席造成一些影響，明天他將在黨中央說清楚，會讓更多民眾有清楚認知。

詹啟賢說，過去針對319槍擊案已多次澄清，相關單位也進行調查，很遺憾還是有人不清楚，因此，他明天將在黨中常會上，針對此案就個人與奇美醫院部分做一個好好的說明，並接受中常委詢問，這份報告紀錄會做成黨的歷史紀錄、存放在黨中央，這是一個很重要的過程。

面對外界質疑319槍擊案真假，詹啟賢說，這個問題當時有很多爭論，身為醫療人員，臨床合理推測，傷口有可能是槍傷，但這個判斷不算是法定證據，傷口結論須由專業法醫做鑑定，他的說法不論從過去、現在到以後，他都會這麼說，他也希望藉由明天說清楚後，讓黨員做出合理判斷。

由於今天適逢228，曾任228基金會董事長的詹啟賢說，他一向主張都認為，228事件是台灣的歷史悲劇，撕裂族群對立，當時的政府要負很大責任，悲劇不能重演，未來執政者不能再重蹈覆轍，也需要查明真相，讓大家向前看、促成社會和諧，不再成為台灣政治對立的議題。

(中時)