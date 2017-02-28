1日2起闖鐵道 高雄又1人慘死普悠瑪輪下

台鐵通報，下午3點36分，136次（普悠瑪自強號，潮州開往南港）於高雄往新左營間（401公里+200公尺處）撞上闖入軌道的民眾，當場死亡，已通知路警及119處理。

這已是台鐵本日第2起事故，上午10點33分，台鐵308車次花蓮往新左營南下自強號列車，在台東縣海端鄉、關山鎮之間，撞上1名疑似跨越鐵軌的女高中生，當場不治。

台鐵在去年6月30日，也曾發生單日3起死亡事故，包括新竹往香山區間，行人越軌道遭撞；嘉義市劉厝路路段平交道，重聽的陳姓婦人誤闖平交道跌倒，自強號煞車不及當場撞上；同一列自強號又在楊梅西正線2月台，撞上跳下軌道的男子跳上軌道。

(中時)