與車碰撞後起火 大型重機燒成廢鐵
34歲林姓男子日前騎乘義大利進口大型重機，行經東勢區東蘭路不慎與違規跨越雙黃線小貨車碰撞，撞擊後機車倒地立刻起火，不到10分鐘成廢鐵，林姓騎士腿部撕裂傷送醫已無恙；警方研判，由詹姓男子駕駛貨車，疑違規轉彎肇事責任較多。
警方調查指出，新竹林姓男子日前傍晚騎乘大型重機車Ducati 821出遊，行經東勢區東蘭路「校栗埔」路段時，與61歲詹翁駕駛小貨車跨越雙黃線左轉發生碰撞，大型重機當場倒地起火，沒一時間時間已燒成一堆廢鐵。詹姓駕駛供稱，當時車速約20公里，見對向沒有車子便打方向燈左轉，忽然看到車來立刻剎車，但已來不及就撞上了。
警方表示，該紅牌重機Ducati 821車齡2年多，新車價格大約80萬元，所幸事故僅造成林姓騎士右小腿10公分撕裂，研判機車倒地後，汽油外漏接觸高溫引擎引起；至於事故責任部分，小貨車駕駛疑跨越雙黃線轉彎，恐要負較高責任。
(中時)
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