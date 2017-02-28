拆銅像受阻 蔡丁貴自由廣場前焚國旗

自由台灣黨主席蔡丁貴今天率群眾赴中正紀念堂，揚言拆除蔣介石銅像。但蔡丁貴遭遇警方包圍，其餘群眾則在自由廣場與反對者肢體衝突。蔡丁貴最後在廣場前焚燒國旗。

二二八事件屆滿70週年，為避免對立，中正紀念堂今天封館1天。但上午已有中華統一促進黨及揮舞國旗人士在中正紀念堂的自由廣場抗議，並強行將降半旗的國旗升旗，與警方發生推擠。

蔡丁貴一行人中午抵達自由廣場前，原本試圖突破警方人牆封鎖，但蔡丁貴遭警方包圍限制行動，其他獨派人士進入廣場，警方人牆一度遭到突破，廣場爆發多場肢體衝突。

兩方群眾衝突時，蔡丁貴則持續在廣場外遭警方包圍。

蔡丁貴隨後在廣場外舉行臨時記者會，抗議被擋在場外。他表示，文化部長鄭麗君昨晚在辦公室與他見面，告知他為避免衝突今天閉館，但承諾若「統派可以進去，我們也可以進去」。

蔡丁貴說，他當時也向與鄭麗君表明今天的3項訴求，包括「丟雞蛋、拉布條宣告蔣介石是二二八民族大屠殺的元凶、拆除二二八元凶銅像」。

他表示，無法進入自由廣場，是他們行前評估最差的一種結果。「他把我們推得遠遠的，帳就記在蔡英文」。

蔡丁貴並在自由廣場前焚燒國旗，引來警消一陣緊張；離去前，他與群眾一起朝自由廣場牌樓丟雞蛋。1060228

(中央社)