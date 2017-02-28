跨國溫泉連結 台日韓3名湯聯合行銷

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台中市政府積極對外行銷觀光旅遊，觀光旅遊局今天說，台中市與日本3大名泉之一的「下呂溫泉」締結為姊妹湯後，下半年將進一步與韓國「儒城溫泉」締結姊妹湯展開聯合行銷。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山日前率台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲等一行人，前往日本岐阜縣參訪，並於23日與日本3大名泉之一的「下呂溫泉」締結為姐妹湯，分別由羅進洲與下呂溫泉觀光協會會長瀧康洋代表雙方簽約。

市府表示，出席簽約儀式的日本官方人員有國土交通省中部運輸局觀光部長澤田孝秋、下呂市副市長村山鏡子等；台灣代表團則有陳盛山、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市觀光旅館商業同業公會理事長廖國宏、台中市好禮協會理事長吳炎山等。

陳盛山表示，下半年可望進一步與韓國「儒城溫泉」締結為姐妹湯，3國3名湯交流合作，完成台日韓跨國合作行銷溫泉的創舉，由於3個名湯都是在該國的中部、中心的位置，將打造台日韓「三中一心」中部溫泉聯合行銷金三角。

陳盛山指出，未來市府觀旅局將製作台日韓溫泉旅遊地圖，將日本姊妹湯家族大分縣湯布院、別府及鳥取縣三朝、青森縣平川溫泉等納進來，用3國語言設計3國姊妹湯聯合旅遊護照，觀光客只要在護照內，收集完指定名湯的戳章，將可免費接待在中台灣旅遊1週。日韓旅客完成蓋戳章者，除了來台中免費玩1週外，同時將受邀成為台中觀光大使，行銷台中觀光。

陳盛山除邀請日本友好城市參加花博策展，也透過簡報，大力行銷台中市谷關、東勢、大坑、大肚等地溫泉，也感謝下呂溫泉觀光協會榮譽會長瀧多賀男及會長瀧康洋促成3個名湯聚集在一起，共同創造亞洲城市交流行銷的新紀錄。1060228

(中央社)