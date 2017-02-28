假冒同事名義詐騙 被害人半年後才知

詐騙手法多樣，假冒親友名義，民眾被騙頻率最高，嘉義市警方日前查獲一起同樣手法案件，有被害人遭騙50萬元，半年後才知受騙，集團假冒的名義竟然是同公司同事。

嘉義市警方今天表示，刑事局統計去年詐騙案件發生情形，發現民眾最常受詐騙手法，以假冒親友名義最高，日前查獲一起同樣手法詐騙案，逮捕羅姓男子等16名嫌疑人，包括車手、負責收購帳戶，以及販賣帳戶共犯。

警方指出，歹徒以亂槍打鳥方式隨機打電話，要對方「猜猜我是誰？」，等被害人說出1個名字後，就順勢假冒其人，再向被害人借錢；詐騙關鍵在於歹徒表明換手機，當下要求被害人更換新的電話號碼，使詐騙電話覆蓋原來的號碼，讓被害人失去進一步確認機會。

警方表示，去年5月間，嘉義市1名知名營造商蕭姓業者接到類似的電話，交遊廣闊的他，當下不疑有他，被詐騙新台幣28萬元，後來驚覺受騙，報警處理。

嘉義市警方透過監視器畫面，不斷比對影像，加以鎖定，陸續逮捕車手及傳喚販賣帳戶的共犯到案，根據人頭帳戶匯款數據，歹徒不到1個月時間，就詐騙24名被害人，金額近500萬元。

警方說，被害人包括1名全國知名企業員工遭騙50萬元，集團假藉的名義竟然是同公司同事，2人因工作性質需輪班，即使是同事，上班不同時段，很少會碰面，一直到半年後，警方電話通知，被害人剛開始還以為警方才是詐騙集團成員。

警方表示，陸續通知被害人釐清案情，竟有8成以上不知被騙，且這次被騙最多120多萬元的民眾，也沒有報案。

警方提醒民眾，接到親友傳訊息借錢時，一定要當面或以電話確認身分，若接到親友用陌生號碼來電借錢，也要用舊有的聯絡方式再次確認，以免上當。1060228

(中央社)