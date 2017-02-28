金正男暗殺案 大馬檢方將正式起訴2女嫌

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馬來西亞檢察總長表示，訂明天以謀殺罪正式起訴，涉嫌暗殺北韓領導人金正恩異母兄長金正男的越南籍及印尼籍2名女子。

警方指出，根據機場監視錄影機，2女2月13日在吉隆坡國際機場，在金正男臉上塗抹VX神經毒劑，他在20分鐘內死亡。

馬來西亞警方已逮捕涉案越南籍段氏香、和印尼籍席蒂艾沙；另也逮捕1名北韓男子，還指認出其他7名北韓關係人。

根據路透社，檢察總長阿班地阿里（Mohamed Apandi Ali）說，還不打算起訴遭羈押的北韓人，他將繼續還押至3月3日。

2女分別告訴她們國家的外交官，表示她們拿酬勞，以為參加電視整人實境秀。

阿班地阿里說，明天將正式以刑法第302條起訴這2名女子，最高刑罰可判處死刑。（譯者：中央社羅苑韶）1060228

(中央社)