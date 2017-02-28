台女泰國身亡 外交部：正全力協處後事

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一名台灣女性在泰國芭達雅身亡，外交部今天表示，已全力協助家屬在當地處理後事，也將提供擬前往泰國協處後事的家人一切必要協助。

一名台灣婦人今天凌晨被發現陳屍在泰國芭達雅一家飯店的泳池，中華民國駐泰國代表處已經派員前往協助善後，並通知家屬，泰警方正在調查死因。

外交部今天說明，發生意外的國人是50多歲女性，駐泰國代表處於今天早上接獲通報後立即派員前往，目前已全力協助家屬在當地處理後事。

外交部也將提供擬前往泰國協處後事的死者家屬一切必要協助。家屬盼保留隱私，低調辦理後事。1060228

(中央社)