驚！陸父將7歲兒吊在河邊 逼學數學

中國大陸四川眉山一名父親教子心切，把年僅7歲的親生兒子用繩子捆綁起來，欲放入河裡，目的只為逼孩子做好數學習題。

綜合中新網、鳳凰網等陸港媒體報導，有網友27日晚間上傳了一段影音畫面到四川眉山市「眉山人網」論壇上，並報料稱：「今天中午在眉山通惠河邊桂苑小區門前發生了令人震驚的一幕」。

從這段影音畫面中，可以聽到孩子在不停哭喊，甚至大聲向自己的父親喊出「求你了爸爸」等話語。而這名父親卻絲毫沒有動容，同時還不停地給孩子列出數學習題讓孩子解答。

看了這段畫面，網友不忍紛紛吐槽，對孩子來說，童年應該享有更多的輕鬆和歡樂，而絕非只有學習的壓力。「父母是孩子最重要的學習榜樣，父母的言行是孩子學習最直觀的教材。」

還有許多網友不認同這種極端、粗暴的教育方式，即便是為了讓孩子好好學習，但這樣的方式很可能會傷害孩子的自尊心，引起其對立的情緒，更可能會導致孩子以後遇事也透過極端方法來處理。1060228

(中央社)