柯文哲二二八致詞稿全文

台北市長柯文哲今天出席「二二八事件70週年中樞紀念儀式」致詞時說，二二八為台灣帶來新時代意義，不應只有悲傷、仇恨、對抗，而是讓社會更和諧、團結，為更美好台灣。

「二二八事件70週年中樞紀念儀式」下午在二二八紀念公園舉辦，總統蔡英文及柯文哲等人皆出席。

以下為柯文哲致詞全文：

身為二二八受難者家屬，二二八是我很難面對的日子。每每憶及先祖父所遭遇的時代悲劇，目睹父親所承受的悲傷與遺憾，這個日子的來到，都會引起我的焦慮和不安，許多因此事而遭受苦難的家族，想必也是如此。

七十年前因為統治者的錯誤，讓一群精英從此消失，造成了台灣長期黑暗噤聲的年代。即使七十年過去了，在這一刻，這島上仍有許多人心中有一個刺痛且沒有癒合的傷痕，也仍然因為此事件而彼此衝突和猜忌。

過去二十多年，政府對二二八受難者道歉、回復名譽、賠償等等，做出了許多的努力，但是「只有受害者、沒有加害者」的歷史糾結，既沒有撫平受難者及其家屬的傷痛，也沒有解決大家心中的疙瘩。

今年是二二八70週年，也是台灣解嚴30週年的日子。台灣歷經三次政黨輪替，民主逐漸鞏固。但台灣社會在這一天依然爭執對抗，甚至引起更多人想以冷漠、遺忘的態度來打發這些爭執。

如何處理這段不幸的歷史，讓仇恨在我們這一代終結，讓已逝者獲得安息，讓受難的家屬走出傷痛，從此大家可以互愛互信互諒走向共同的未來？我們應該採用一種正面的態度，面對問題、解決問題，也預防問題在以後的日子再出現，而不是製造更多的問題來彼此困擾。

我希望二二八這個日子能為台灣帶來新的時代意義，二二八不應該只有帶來悲傷、仇恨、對抗，而是因為這個日子讓台灣社會更和諧更團結。

去年我和一群年輕朋友挑戰一日雙塔520公里的自行車長征，只有一個人是無法完成一日雙塔的，但是彼此打氣互相鼓勵，我們完成了一件看似不可能的任務。

二二八一日雙塔的目的在鼓勵台灣人團結合作，喚醒台灣人冒險犯難的精神，重新恢復台灣人的海洋國家性格，向全世界證明台灣人勇於挑戰不畏艱難的意志力。

昨天我再度和一群年輕人從台北騎到新竹，新竹和台北是我成長和工作的兩個城市，都是我心愛的家鄉。雖然騎乘過程中寒風刺骨氣溫很低，但每個人心中激發出來對台灣這片土地的愛是炙熱的。

我在新竹下車，年輕朋友們則繼續騎向高雄，為我們世大運受訓選手加油打氣。我希望歷史的巨輪從此可以像這樣，一代傳過一代，一棒接著一棒，不斷推動台灣向前行。我有一個願望，希望這樣的活動每年持續辦下去，讓二二八的紀念活動向外延伸，向下一代延伸，讓這種奮勇前進、不畏艱難的精神成為新的台灣精神，灑向全台灣各地。

台灣是我們共同的家，台灣人要做台灣這一片土地的主人、台灣人要決定自己的命運、台灣人要建立一個公平正義的新世界。

我們有不同的過去，但可以共同努力面對挑戰，一起攜手走向共同的未來。為了更美好的台灣，大家一起努力。謝謝大家。1060228

(中央社)