MLB》教士來真的！讓捕手嘗試練投手

教士要貝登寇特多練投手，但仍未要他放棄捕手。(美聯社資料照)

過去無論哪一國的職棒，先發捕手脫下護具改當投手後援相當罕見，不過未來教士的比賽中，說不定不只看到一兩次，而是會常常看見，因為教士教練團現在真有打算，讓他們的捕手貝登寇特(Christian Bethancourt)轉型成投手，美媒28日報導，他預定會於台灣時間3月2日登板投球。

貝登寇特上賽季曾兩度以投手身分上陣，不僅球速上看98英里(約157公里)，還會投滑球跟變速球；總計投1.2局雖有3保送、1觸身，但沒有失分。看到他流暢的投球動作，讓總教練葛林(Andy Green)決定大膽嘗試，「去年看到他的投球，手臂的力量令人驚艷。那是頂級捕手會有的臂力。」

「他們問我同不同意這麼做，我喜歡這個想法，來看看今年會怎麼樣，」可能要投捕兼修，或許還得加練外野，貝登寇特也不排斥，「儘管這不是我追求的，但我有機會用兩種方式幫助球隊了。」葛林打算近期讓貝登寇特多練投，減少上場打擊，對他有信心的說，「對一個年輕人而言，這是個很大的轉變，他會做得很好。」

早從去年9月，貝登寇特就開始接受前日籍強投齋藤隆的投球指導，他上個月在巴拿馬冬盟比賽時，還擔任過7場終結者。若真的轉型成功，將會成為繼道奇簡森(Kenley Jansen)後，近年大聯盟第二個捕手轉投手的成功案例。

(中時電子報)