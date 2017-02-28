日本東北外海發生5.6地震 宮城、福島縣多處震度5弱

我要評比

日本時間下午4時49分在福島外海發生規模5.6地震。（取自日本氣象廳官網）

日本時間下午4時49分(台灣時間下午3時49分）在福島外海發生規模5.6地震，地震深度為50公里，目前無海嘯之虞。受此地震影響，東北新幹線一度停電停駛，於震後7分鐘重啟。

日本氣象廳表示，宮城縣岩沼市及福島縣相馬市、南相馬市、楢葉町、雙葉町測得震度為5弱，宮城縣、福島縣有多個市町震度4級，另包括青森、岩手、山形、茨城、枥木等縣震度達3級。

氣象廳表示，這是去年11月22日福島外海曾發生規模7.4地震以來，東北地方再度觀測到震度5弱以上的晃動。

(中時電子報)