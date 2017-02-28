年輕頭痛患者增 德國研究適度運動緩解

頭痛不是中老年人的專利，德國研究指出越來越多的年輕人有頭痛問題，專家呼籲不要只靠藥物，適度運動有助緩解。

據德國之聲報導，頭痛足以毀掉一個人的日常生活，長遠甚至威脅到患者的工作，大約有10%的德國人至少每年會因頭痛去看一次醫生，令人注意的是年輕患者在增加中。

德國巴默（Barmer）醫療保險公司公布最新調查數據，從2005年至2015年，18歲至27歲的年輕人中患有頭痛問題者增加了42%，如今德國有130萬的年輕人被醫生診斷患有收縮性及刺痛性等不同症狀的頭痛，其中19歲的頭痛患者最常見。

巴默保險公司說明，年輕頭痛患者增加的原因尚不是完全清楚，但可能是因為壓力增加。

這家保險公司指出，對頭痛患者而言，日常生活可能是一種折磨，除了服用藥物緩解頭痛外，研究指出以運動學習放鬆身體或是調整生活型態，都有助於減輕痛苦。1060228

(中央社)