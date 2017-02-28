柯文哲：盼二二八紀念日讓台灣更和諧

台北市長柯文哲今天出席「二二八事件70週年中樞紀念儀式」致詞時表示，二二八能為台灣帶來新的時代意義，不應該只有悲傷、仇恨、對抗，而是讓台灣社會更和諧和團結。

「二二八事件70週年中樞紀念儀式」下午在二二八紀念公園舉辦，總統蔡英文和柯文哲等人皆出席致意，柯文哲會前先前往迎接蔡總統，兩人並一路走至會場內。兩人首次在二二八中樞紀念場合同台。

柯文哲在致詞時一度停頓，並多次乾咳。他說，「身為二二八受難者家屬，二二八是我很難面對的日子」，每每憶及先祖父遭遇的時代悲劇，以及目睹父親所承受的悲傷與遺憾，這個日子的來到，都會引起自己的焦慮和不安。

柯文哲說，許多因二二八而遭受苦難的家族，想必也是如此，70年前因為統治者的錯誤，讓一群精英從此消失，造成台灣長期黑暗噤聲的年代，即使70年過去，在這一刻，「島上仍有許多人，心中有1個刺痛且沒有癒合的傷痕，也仍然因為此事件而彼此衝突和猜忌」。

他表示，過去20多年，政府對二二八受難者道歉、回復名譽、賠償等等，做出許多的努力，但是「只有受害者、沒有加害者」的歷史糾結，既沒有撫平受難者及其家屬的傷痛，也沒有解決大家心中的疙瘩。

柯文哲說，希望二二八這個日子能為台灣帶來新的時代意義，二二八不應該只有帶來悲傷、仇恨、對抗，而是因為這個日子讓台灣社會更和諧更團結。1060228

(中央社)