印尼主流媒體報導陳忠闡述新南向政策
印尼最大英文報「雅加達郵報」27日報導中華民國駐印尼代表陳忠專訪內容，陳忠闡述「新南向政策」目標、展望以及台印尼關係。
陳忠向「雅加達郵報」（The Jakarta Post）表示，「新南向政策」目標為提升台灣對外經濟格局與多元性，以減少對單一市場的依賴。
他指出，「新南向政策」與過去南向政策差別在於「以人為本」、雙向且互利合作的特質，且政府各部會與民間單位都一起積極參與推動「新南向政策」。
陳忠表示，「新南向政策」的優先項目包括「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」。
在「新南向政策」與台印尼關係部分，陳忠強調「新南向政策」與東協共同體目標一致，都聚焦於「以人為本」。台灣人民和印尼人民在旅遊、教育、勞務等方面關係密切。
報導指出，印尼是東協內台灣第二大投資目的國。在「新南向政策」下，台灣會根據印尼產業需求與能力，挑選出具競爭力產業與當地供應鏈結合，如台灣五大創新產業中的物聯網系統輸出。
此外，台灣也會成立窗口，連結在地資源，協助台商群聚布局。
陳忠指出，農業方面，台印尼已於2016年簽署升級版農業協定並首次召開農業諮商會議。未來台灣也計畫協助印尼改善水利設施以增加作物收成，並設立「示範區」展示如何有效生產稻米。1060228
(中央社)
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