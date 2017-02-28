普悠瑪高雄撞跨越路線路人 一天兩起

今天上午才有路人跨越路線，在台東遭自強號撞及，下午同樣情形又在高雄雄發生，這次是普悠瑪號撞上違規路人。

台鐵說，136次從潮州開往南港的普悠瑪自強號在下午3時36分，高雄與新左營間，因路人跨越路線遭撞及，發生死傷事故。

台鐵已通知鐵路警察及119處理。1060228

(中央社)