筆頭破損！日本資生堂眼線膠主動公告回收

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法倈麗國際股份有限公司發表聲明表示，甜美色線濃密筆型眼線膠2015年起停止進貨。 （翻攝自法倈麗國際股份有限公司）

針對日本資生堂2月發現部分商品有筆頭破損情況，主動公告回收之INTEGRATE キラーウインクジェルライナー ，台灣品名「甜美色線濃密筆型眼線膠」。

法倈麗國際股份有限公司發表聲明表示，此產品2015年起停止進貨，日本資生堂公告回收之商品生產製造期間為2016年2月至10月，日本色號、批號如下： BR610： 6104、6119、6176、6217、6299；BK999 ：6049、6125、6176、6218、6244，法倈麗國際股份有限公司並無進口與販售上述公告回收之商品。

為秉持消費者服務精神，若有台灣消費者在日本地區購買到以下日本資生堂所公告回收之商品，請與法倈麗國際股份有限公司聯繫，客服專線0800-001-080。

(中時)