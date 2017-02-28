郭書瑤化身16歲《通靈少女》 挑戰自我極限

公視與HBO Asia首度跨國合作的影集《通靈少女》4月2日首映。（公視提供）

郭書瑤練習道教儀式裡使用的劍法，自己不怕，但旁人紛紛閃避。（公視提供）

公視與HBO Asia首度跨國合作的影集《通靈少女》（THE TEENAGE PSYCHIC），今天（2月28日）正式宣布將於4月2日起，每周日晚間9點於公視頻道、晚間10點於HBO頻道播出，影集主預告也在今天曝光，女主角郭書瑤表示，預告中有一幕起乩戲，難度相當大，拍攝當時她得微閉雙眼，不斷地搖頭晃腦，晃到自己都快吐了！

《通靈少女》劇本源自公視得獎作品《神算》，並擴編為6集的原創影集。劇中，瑤瑤飾演16歲少女靈媒，白天上學，晚上在宮廟當仙姑，處理信眾大小事，看盡人性百態。雖然人人有求於她，但卻期待能擁有一般少女的平凡生活，體會初戀的滋味，而這些期待也在她遇見樂天愛笑的轉學生阿樂（蔡凡熙 飾）後，讓人生有了很大的轉變。

導演陳和榆為求畫面真實，特別情商「退休靈媒」索非亞擔任拍攝顧問，教導瑤瑤所有道教儀式，包括「祭改」、「起乩」、畫符等靈媒「須知」與「身段」。

雖然《通靈少女》僅有6集，但對郭書瑤來說，挑戰相當多。例如主預告中的有場在儀式中耍劍的戲，就拍得相當辛苦，郭書瑤笑說，有如拍攝動作戲：「劍是滿重的沒錯，我人小但力大無窮，駕馭法劍的重點是要耍出氣勢與氣場，所以只要有時間我就一直練劍，努力和法劍培養感情，直到我完全豁出去，不再在乎表情醜不醜、也擺脫表演的心態，當下覺得自己感覺不太一樣，就像真的神明上身，眼神和氣勢就到位了。」

原本郭書瑤很怕火，連拿打火機、點瓦斯爐都覺得危險，但道教儀式裡有個必要程序是手持燃燒的金紙幫人祭改，瑤瑤只好硬著頭皮一遍一遍練習，居然真的克服恐懼，不但能拿捏火的方向，並忍受火勢到靠近手指2公分才放手的地步，順利完成拍攝。她笑說：「這應該是我去年最大的突破，拍完《通靈少女》，我已經不那麼怕火了！」

《通靈少女》劇情著重於學生靈媒小真掙扎於宮廟與校園的雙面人生，瑤瑤對這個角色十分有感覺，因為她自己以前在學校也是個邊緣人，而宮廟裡集結了所有人世間的慾望與希望，想要擁有一切，卻又害怕失去，讓她越發體會「活在當下」才最重要，而劇中的感情與愛情，是不分國界的人都能感受的。

除了郭書瑤之外，《通靈少女》主要演員還有金鐘影帝陳慕義、謝翔雅、金馬獎最佳新人李千娜、黃仲崑、本土劇一姐陳珮騏、于美人、金鐘女配角獎得主黃采儀、汪建民，以及潛力新人林鶴軒（大鶴）等人，以及九把刀電影《報告老師！怪怪怪怪物》的蔡凡熙、《這群人》成員之一的網路名人鄭茵聲。

(旺報)