彰化田中「陳羅蜜蜂生態公園」是母愛不是養蜜蜂

田中大社里陳羅蜜蜂生態紀念公園是居民休閒好去處。鐘武達攝。

田中鎮陳羅蜜蜂生態紀念公園，不是養蜜蜂，是紀念母愛。鐘武達攝。

彰化縣田中鎮高鐵站附近有處「陳羅蜜蜂生態公園」，不少外地遊客都以為是飼養蜜蜂的園地，走進一窺究竟，才知道「蜜蜂」是個偉大母親的名字，這座公園，是來自兒女們對母親的思念。

「陳羅蜜蜂生態紀念公園」位在田中大社路 ，入口處門柱上有可愛的蜜蜂與蝴蝶的造型雕塑，進了大門是開闊園區，園內廣植種植落羽松、黃花夾竹桃、楊柳，生態池內則有睡蓮、水豬母乳、台灣萍蓬草、鳶尾以及悠游的小魚，公園佔地1000多坪，小而美，是鄰彰化高鐵站的新景點。

不是蜜蜂啦！大社里民陳易呈說，確實有不少外地遊客初次造訪大社里，都對「陳羅蜜蜂生態紀念公園」感到好奇，以為這裡專門飼養蜜蜂，種類還很多，更有小朋友怕被「叮」，不敢進去，「大家都誤會了」。

陳易呈表示，當地旅北企業家陳新典5兄妹，因父親早逝，都由母親陳羅蜜蜂打工一手拉拔長大，而陳羅蜜蜂於2005年高齡88歲辭世，兄妹們為了感念並追思，於是在2012年將1000多坪農地打造成紀念公園，並提供民眾休閒的空間，意義很深遠。

(中時)