二二八受難者青山惠昭 來台祭亡父

二二八事件日籍受難者家屬青山惠昭（圖左）來台前往和平島祭拜亡父。（曾百村攝）

二二八事件日籍受難者家屬青山惠昭，今天來台前往和平島祭拜亡父，去年他跨海提告向二二八事件紀念基金會申請600萬賠償，獲台北高等行政法院判決勝訴。而他今天表示，此行除了來台緬懷父親以外，還要繼續協助其他兩位日籍受害家屬打官司，爭取遲來的正義。

今天一早青山惠昭就抵達基隆和平島的萬善祠中，並專程從日本帶來紙錢，並把當時候的相片等遺物擺在桌上，藉此奠祭他的父親青山惠先。除了青山惠昭外，還有兩位同為二二八日籍受害者家屬也一同前往祭拜他們的親人，現場氛圍可謂相當沉重。

青山惠昭的父親青山惠先，在1933年間從日本到台灣基隆社寮島（現今和平島）居住，他與日籍妻子渡慶次美江結婚後，在1943年在台灣生下青山惠昭。

青山惠先在兒子5個月大時被日軍徵召赴越南打仗，1946年日本戰敗，他隔年3月乘船返回基隆尋找妻兒，豈料他下船就遭遇二二八事件強力鎮壓，被軍隊綁架後處決，推測他在社寮島千疊敷（現今和平島公園）一帶遭殺害。

而前年青山惠昭向財團法人二二八事件紀念基金會申請600萬元賠償，遭內政部以台日雙方無平等互惠為由拒絕，最後青山提告主張權利，經審理後台北高等行政法院認為，二二八條例對「受難者」並無規定專指我國國民，判二二八基金會應核發青山惠昭600萬元，青山惠昭已領到這筆補償款項，是首位獲得補償的外國人。

青山惠昭表示，目前還有兩位日籍家屬也有相同的遭遇，將以自身的例子，繼續努力幫助這兩位家屬爭取二二八事件的賠償，有需要的話也會走法律途徑解決。

(中時)