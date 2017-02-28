二二八受難者青山惠昭 來台祭亡父
二二八事件日籍受難者家屬青山惠昭，今天來台前往和平島祭拜亡父，去年他跨海提告向二二八事件紀念基金會申請600萬賠償，獲台北高等行政法院判決勝訴。而他今天表示，此行除了來台緬懷父親以外，還要繼續協助其他兩位日籍受害家屬打官司，爭取遲來的正義。
今天一早青山惠昭就抵達基隆和平島的萬善祠中，並專程從日本帶來紙錢，並把當時候的相片等遺物擺在桌上，藉此奠祭他的父親青山惠先。除了青山惠昭外，還有兩位同為二二八日籍受害者家屬也一同前往祭拜他們的親人，現場氛圍可謂相當沉重。
青山惠昭的父親青山惠先，在1933年間從日本到台灣基隆社寮島（現今和平島）居住，他與日籍妻子渡慶次美江結婚後，在1943年在台灣生下青山惠昭。
青山惠先在兒子5個月大時被日軍徵召赴越南打仗，1946年日本戰敗，他隔年3月乘船返回基隆尋找妻兒，豈料他下船就遭遇二二八事件強力鎮壓，被軍隊綁架後處決，推測他在社寮島千疊敷（現今和平島公園）一帶遭殺害。
而前年青山惠昭向財團法人二二八事件紀念基金會申請600萬元賠償，遭內政部以台日雙方無平等互惠為由拒絕，最後青山提告主張權利，經審理後台北高等行政法院認為，二二八條例對「受難者」並無規定專指我國國民，判二二八基金會應核發青山惠昭600萬元，青山惠昭已領到這筆補償款項，是首位獲得補償的外國人。
青山惠昭表示，目前還有兩位日籍家屬也有相同的遭遇，將以自身的例子，繼續努力幫助這兩位家屬爭取二二八事件的賠償，有需要的話也會走法律途徑解決。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。