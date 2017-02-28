二二八永難忘 柯媽、柯爸淚灑追思會
「這種痛，我們永生難忘。」台北市長柯文哲父母柯承發、何瑞英，今天在二二八追思會上憶起父親柯世元遭迫害的往事，不禁老淚縱橫，希望族群間學習彼此包容，台灣才會愈來愈好。
高齡86歲的柯承發與妻子何瑞英代表二二八受難者家屬致詞，兩老數度哽咽落淚，柯承發提起父親柯世元當年在小學任教，靠每月200元薄薪扶養9名子女，二二八發生時為保護大陸來的校長和老師，遭憲兵隊拷打，雖活著回家，但就此病入膏肓，沒多久就過世。
柯承發講到激動時紅了眼眶，平復心情後深吸口氣，指他今年86歲，比53歲就過世的父親多活了33年，「這是老天爺還給我們的」，讓他見證社會的轉變。
何瑞英嫁入柯家時，公公就已過世，常聽起夫家長輩談起這段往事，全家人抱在一起痛哭。她說，當年遭迫害後柯家子女都很驚恐，一家9名子女沒人敢大聲講話，行事格外低調，成績優異也不敢念大學，幾乎都是念師院。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。