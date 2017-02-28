二二八永難忘 柯媽、柯爸淚灑追思會

柯文哲父母柯承發（右）、何瑞英（左）在二二八追思會上憶起遭迫害的父親，不禁老淚縱橫。（徐養齡攝）

柯文哲父母柯承發（右二）、何瑞英（右）在新竹市長林智堅（右三）陪同下參加二二八追思會，為受難者默哀致意。（徐養齡攝）

柯文哲父母柯承發（左）、何瑞英（右）獻上百合花。（徐養齡攝）

「這種痛，我們永生難忘。」台北市長柯文哲父母柯承發、何瑞英，今天在二二八追思會上憶起父親柯世元遭迫害的往事，不禁老淚縱橫，希望族群間學習彼此包容，台灣才會愈來愈好。

高齡86歲的柯承發與妻子何瑞英代表二二八受難者家屬致詞，兩老數度哽咽落淚，柯承發提起父親柯世元當年在小學任教，靠每月200元薄薪扶養9名子女，二二八發生時為保護大陸來的校長和老師，遭憲兵隊拷打，雖活著回家，但就此病入膏肓，沒多久就過世。

柯承發講到激動時紅了眼眶，平復心情後深吸口氣，指他今年86歲，比53歲就過世的父親多活了33年，「這是老天爺還給我們的」，讓他見證社會的轉變。

何瑞英嫁入柯家時，公公就已過世，常聽起夫家長輩談起這段往事，全家人抱在一起痛哭。她說，當年遭迫害後柯家子女都很驚恐，一家9名子女沒人敢大聲講話，行事格外低調，成績優異也不敢念大學，幾乎都是念師院。

(中時)