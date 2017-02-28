中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

二二八永難忘 柯媽、柯爸淚灑追思會

中時
點閱480
我要評比
2/10
二二八永難忘 柯媽、柯爸淚灑追思會
柯文哲父母柯承發（右）、何瑞英（左）在二二八追思會上憶起遭迫害的父親，不禁老淚縱橫。（徐養齡攝）
二二八永難忘 柯媽、柯爸淚灑追思會
柯文哲父母柯承發（右二）、何瑞英（右）在新竹市長林智堅（右三）陪同下參加二二八追思會，為受難者默哀致意。（徐養齡攝）
二二八永難忘 柯媽、柯爸淚灑追思會
柯文哲父母柯承發（左）、何瑞英（右）獻上百合花。（徐養齡攝）

「這種痛，我們永生難忘。」台北市長柯文哲父母柯承發、何瑞英，今天在二二八追思會上憶起父親柯世元遭迫害的往事，不禁老淚縱橫，希望族群間學習彼此包容，台灣才會愈來愈好。

高齡86歲的柯承發與妻子何瑞英代表二二八受難者家屬致詞，兩老數度哽咽落淚，柯承發提起父親柯世元當年在小學任教，靠每月200元薄薪扶養9名子女，二二八發生時為保護大陸來的校長和老師，遭憲兵隊拷打，雖活著回家，但就此病入膏肓，沒多久就過世。

柯承發講到激動時紅了眼眶，平復心情後深吸口氣，指他今年86歲，比53歲就過世的父親多活了33年，「這是老天爺還給我們的」，讓他見證社會的轉變。

何瑞英嫁入柯家時，公公就已過世，常聽起夫家長輩談起這段往事，全家人抱在一起痛哭。她說，當年遭迫害後柯家子女都很驚恐，一家9名子女沒人敢大聲講話，行事格外低調，成績優異也不敢念大學，幾乎都是念師院。

(中時)

關鍵字：二二八柯承發何瑞英追思會
點閱480
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。