暗夜連撞6汽機車 警逮肇逃男
撞人還落跑！台中市21歲紀姓男子日前開車行經北區崇德路，先追撞1部停在路邊的機車，疑似失控連續擦撞5部自小客車，當場造成1名機車騎士受傷，事發後紀男火速棄車並通知友人開車接應離開，警方循線將他查緝到案送辦，還給被害車主公道。
警方指出，案發當時，紀男駕駛的福斯自小客由德化街沿崇德路往北興街方向行駛，行經崇德路、進化北路口時不慎追撞前方機車，導致25歲傅姓騎士手腳多處擦傷，未料紀男肇事急忙逃逸，在太原路擦撞5部停放路邊小客車，隨後棄車離去。
警方過濾路口監視器發現，紀男肇事後隨即搭乘1部凌志轎車離開。警方「以車追人」先找到肇事小客車車主，紀姓車主表示，案發當天車子借兒子使用，當天並未返家且失聯，對於兒子肇事逃逸很驚訝。警方另約談凌志轎車車主及紀男相關友人到案說明將紀男查緝到案。
紀男供稱當時撞上機車因一時不知如何處理就先離開，但又發現有見義勇為的民眾在追他，太過緊張又在太原路擦撞到5台車，警方訊後將他依肇事逃逸、過失傷害罪嫌送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。