暗夜連撞6汽機車 警逮肇逃男

紀男追撞機車，導致傅姓騎士手腳多處擦傷，事後急逃竄，又擦撞5部停放路邊的自小客車。（張妍溱翻攝）

撞人還落跑！台中市21歲紀姓男子日前開車行經北區崇德路，先追撞1部停在路邊的機車，疑似失控連續擦撞5部自小客車，當場造成1名機車騎士受傷，事發後紀男火速棄車並通知友人開車接應離開，警方循線將他查緝到案送辦，還給被害車主公道。

警方指出，案發當時，紀男駕駛的福斯自小客由德化街沿崇德路往北興街方向行駛，行經崇德路、進化北路口時不慎追撞前方機車，導致25歲傅姓騎士手腳多處擦傷，未料紀男肇事急忙逃逸，在太原路擦撞5部停放路邊小客車，隨後棄車離去。

警方過濾路口監視器發現，紀男肇事後隨即搭乘1部凌志轎車離開。警方「以車追人」先找到肇事小客車車主，紀姓車主表示，案發當天車子借兒子使用，當天並未返家且失聯，對於兒子肇事逃逸很驚訝。警方另約談凌志轎車車主及紀男相關友人到案說明將紀男查緝到案。

紀男供稱當時撞上機車因一時不知如何處理就先離開，但又發現有見義勇為的民眾在追他，太過緊張又在太原路擦撞到5台車，警方訊後將他依肇事逃逸、過失傷害罪嫌送辦。

(中時)