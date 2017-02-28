穿越鐵軌買蛋 清寒少女遭火車撞身亡

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台東關山工商17歲賴姓清寒女學生，中午外出買雞蛋，疑似跨越鐵道時，遭火車撞擊死亡，出事點距平交道50公尺，為何未走平交道警方調查中。

就讀關山工商1年級的賴女，母親過世，父親四處打零工，鮮少聯絡，賴女是成功鎮阿美族人，翻過海岸山脈到台東縱谷就讀，因家境清寒借住姊姊家。

今天中午10時許，賴女外出買雞蛋，遲遲未歸，姊姊聽到鄰居說，有1名女子遭火車撞擊死亡，於是焦急的外出察看，聽聞警方描述死者穿著與現場遺留物品和妹妹吻合，確認是外出買蛋的妹妹，當場放聲大哭。

警消表示，台鐵308次南下自強號列車，於10時30分左右，在關山鎮德高頂庄平交道旁50公尺處，撞上一名疑似穿越鐵軌少女，遭劇烈撞擊的少女當場死亡，關山警察分局獲報也派員到場，協助家屬確認死者身分。

附近民眾議論紛紛，鄰居說，少女姐姐家就在鐵道旁，過了鐵道就是雜貨店，距離平交道旁約50公尺處有一個小路，附近民眾喜歡從小路穿越鐵軌，為何少女穿越鐵軌時，沒有察覺附近的平交道柵欄已放下？讓鄰居不解。

台鐵局表示，這起火車事故火車延誤90分鐘，總共有3班次1800人次受影響。

台東縣警察局關山分局表示，全案將由鐵路警察後續調查，以釐清肇事經過，關山警方在協助家屬指認後，也透過地方里長轉介相關單位，提供死者家屬適當關懷措施。警方特別呼籲，民眾穿越平交道務必「停、看、聽」，切勿任意穿越鐵軌，以免發生危險。1060228

(中央社)