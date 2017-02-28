必勝客宣傳慶祝二二八連假 網友砲轟

我要評比

必勝客因在臉書粉絲專頁使用「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎?」宣傳優惠活動，慘遭網友砲轟。必勝客今表示，當初用意只是希望連續假期大家能聚在一起，已經修改不當用詞。

必勝客23日晚間在粉絲專頁貼文，以「迎接228假期，準備好大肆慶祝了嗎?」作為宣傳優惠活動開頭，讓大批網友痛批必勝客直接用「慶祝」來進行促銷活動，除了政治無知，更是無可救藥的冷血、噁心。

網友分別在貼文下面砲轟「請問二二八大屠殺，是要『慶祝』什麼？」、「慶祝武力鎮壓平民嗎？ 」、「看到假期就說慶祝那可不是普通的蠢。」

必勝客今天表示，原本貼文用意只是因為連續假期希望大家可以聚在一起，因此敘述時並沒有想那麼多，用詞不當部分已經做修改，未來會再更加注意。1060228

(中央社)