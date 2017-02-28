解決澎湖困境 爭取國際醫療特許示範區

澎湖發展困境，澎湖縣長陳光復今天向行政院長林全提出澎湖爭取「國際醫療特許實驗示範區」，可望一舉解決醫療、財政和地方發展的困境。

行政院長林全今天邀集全國25縣市長座談，實地了解地方的困境與地方建設需求。澎湖縣長陳光復向林全提出澎湖設置國際醫療特許實驗示範區，預定自今年至111年分2階段來完成。其中，106至107年為規畫籌備期，108年至111年為成立醫療、觀光、復健和長照園區。

陳光復表示，澎湖亟需渴求一個解決醫療、財政和地方發展困境的解藥，符合總統蔡英文給予澎湖新的發展方向，以健康代替博弈、以求醫者代替賭客、以火車頭帶動觀光人潮、工作機會及地方休閒養生發展。

陳光復指出，我國醫療、技術品質獲得國際認可，費用低廉，且擁有高素質醫師群，但目前的國際醫療產業分佈在北中南東4區，但在發展上有觀光配套不足、外籍人士短期醫療程序不夠友善，以及國內醫藥審核嚴格等3大困境，使得在發展國際醫療的競爭力比其他國家弱了許多。

陳光復說，澎湖是世界公認的觀光島嶼，又有國際機場直航，加上原有規劃的博弈園區，醫療也初具規模，可運用澎湖島嶼優勢，結合台灣的優質醫療、高科技與親善服務，透過醫療、復健、觀光、短居、養生、旅遊業，醫院就在觀光區中，打造成為擁有台大醫院的峇里島，讓澎湖成為台灣國際醫療對口的代表，帶動醫療服務品牌，提升國際能見度。

陳光復認為，在澎湖設置特許國際醫療示範區，在特許開放修改法令，醫療簽證由15天延長至45天，對台灣影響較小，收治世界各地的自費病人，亦不會影響台灣健保體系與醫療床數人力配置。1060228

(中央社)