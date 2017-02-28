手持百合花 原民籲退回傳領劃設辦法

今天是二二八70周年，原民團體在凱道手持百合花舉行記者會，除了支持二二八轉型正義外，更要求政府退回傳統領域劃設辦法、原住民族委員會主委夷將?拔路兒下台。

原民會14日公布傳統領域劃設辦法，但卻將私有地排除在傳統領域外，引發原住民族反彈，日前分別在行政院及凱道舉行記者會要求退回，同時夜宿凱道等待政府回應。今天是二二八，也是夜宿的第6天，原民團體再度舉辦記者會，呼籲政府正視訴求。

前原民台台長馬躍比吼指出，二二八轉型正義平反了很多故事、補償了很多人，總統蔡英文上台後更勇敢，要對加害人懲兇，但原住民在這土地文化沒有被迫害嗎？土地沒有被掠奪嗎？轉型正義什麼時候可以輪到原住民。

暨南大學原鄉發展專班助理教授莎瓏‧伊斯哈罕布德則說，威權統治者的錯誤不是只有二二八、不是只有白色恐怖。威權統治者如何剝奪原住民土地、如何謀殺原住民的文化，這些也都需要調查真相、需要追究加害者。

莎瓏‧伊斯哈罕布德表示，非常支持蔡總統要追究二二八的加害者，但也希望蔡總統能拿出相同勇氣跟決心，來面對原住民土地的流失、面對原住民文化正在死亡，「原住民土地被剝奪、被謀殺是現在進行式」。

此外，318學運領袖林飛帆也在現場點出，夷將?拔路兒以政務委員張景森等人意見為主，將私有地排除在傳統領域外，但其實許多原住民都是很願意跟政府來共同討論如何解決衝突，「但政府願意給這樣的機會嗎？」

林飛帆表示，目前的劃設辦法是個「便宜行事」的劃設辦法，用中華民國的私有財產權概念把私有地劃設出去，若要處理轉型正義的問題，不能不去面對這樣高度衝突的價值觀。

記者會結束後，原民團體也拿著百合花前往二二八和平紀念公園聲援二二八紀念活動及受難者。1060228

(中央社)