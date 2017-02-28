敦睦支隊駛進安平港 引爆登艦熱潮

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海軍敦睦遠航訓練支隊今天駛進台南安平港，為期2天，引爆民眾登艦參觀熱潮。

海軍敦睦遠航訓練支隊每年都會造訪安平，今年進港的是康定級巡防艦、油彈補給艦及飛彈快艇。

在開放登艦參觀前，海軍表演也是吸睛焦點之一，包括海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊，讓民眾搶觀及合影拍照，高呼過癮。

海軍敦睦遠航訓練支隊離開安平港後，將再駛往馬公港、台中港、基隆港、蘇澳港及花蓮港。1060228

(中央社)